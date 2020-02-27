(Zeytinburnu'nda binanın çatısı otomobilin üstüne uçtu - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Zeytinburnu'nda binanın çatısı otomobilin üstüne uçtu - Son Dakika

(Zeytinburnu'nda binanın çatısı otomobilin üstüne uçtu

6 saat önce

ZEYTİNBURNU'nda 5 katlı binanın çatısının bir kısmı şiddetli rüzgar sebebiyle otomobilin üzerine uçtu.

(Zeytinburnu'nda binanın çatısı otomobilin üstüne uçtu, System.String[]
ZEYTİNBURNU'nda 5 katlı binanın çatısının bir kısmı şiddetli rüzgar sebebiyle otomobilin üzerine uçtu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Seyitnizam Mahallesi G-4 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın çatısının bir kısmı şiddetli rüzgar sebebiyle uçtu. Çatıdan kopan parçalar, sokakta park halinde bulunan bir otomobilin üstüne geldi. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, sokağın bir kısmını güvenlik şeridiyle kapatarak tedbir aldı. İtfaiye ekipleri, uçan parçaların altında kimsenin kalmadığını tespit etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda 34 UL 8780 plakalı otomobilde hasar meydana geldi. Çatıdan kopan parçalar zabıta ekipleri tarafından bir kamyonete yüklenerek götürüldü.


- İstanbul
İtfaiye, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:13 Kaynak: DHA
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