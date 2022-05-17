Zeytinburnu'nda binanın terasından düşen çocuk öldü - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda binanın terasından düşen çocuk öldü

17.05.2022 21:27
Zeytinburnu'nda binanın terasından düşen çocuk öldü

İstanbul Zeytinburnu'nda 7 katlı binanın terasından düşen çocuk hayatını kaybetti.

İstanbul Zeytinburnu'nda 7 katlı binanın terasından düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gökalp Mahallesi 46. Sokak'taki 7 katlı binanın en üst katında oturan Suriyeli Maaz ailesinin 2 yaşındaki çocukları Mune, terastan yola düştü.

Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çocuğun annesini ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

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Kaynak: AA

Zeytinburnu, Suriyeli, Polis, Güncel, Son Dakika

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