Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda bir kişi aracında ölü bulundu

Zeytinburnu'nda bir kişi aracında ölü bulundu

2 saat önce

Zeytinburnu'nda maddi imkansızlıktan dolayı kalacak yeri olmayan ve aracında yatıp kalkan bir kişi aracında ölü bulundu.

Zeytinburnu'nda bir kişi aracında ölü bulundu, System.String[]
Zeytinburnu'nda maddi imkansızlıktan dolayı kalacak yeri olmayan ve aracında yatıp kalkan bir kişi aracında ölü bulundu.

Olay, Veliefendi Mahallesi, 75/4. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 49 yaşındaki Yavuz Gürsoy bir süredir kalacak yeri olmadığı için aracının içinde yatıp kalkıyordu. Gürsoy dün gece saatlerinde uyumak için aracına bindi. Bugün öğle saatlerinde Gürsoy'u tanıyan mahalle sakinleri aracında hareketsiz şekilde duran adamın durumundan şüphelendi.

Aracın kapılarının kilitli olması nedeniyle vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin camını kırarak kapıyı açtı ve hareketsiz duran Yavuz Gürsoy'u dışarı çıkarttı. Yapılan ilk müdahalede Yavuz Gürsoy'un hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis ekipleri olayın yaşandığı sokağı yaya ve araç trafiğine kapatarak cenaze üzerinde ve araçta incelemelerde bulundu. Gürsoy'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 49 yaşındaki adamın ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:10 Kaynak: İHA
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