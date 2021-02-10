Zeytinburnu'nda bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda bir kişi silahla yaralandı

10.02.2021 22:43

Zeytinburnu'nda sokakta bekleyen bir kişi, seyir halindeki otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.

Zeytinburnu'nda sokakta bekleyen bir kişi, seyir halindeki otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.

Nuripaşa Mahallesi 67. Sokak'ta bekleyen bir gence, yanından geçen kırmızı bir otomobilden silahla ateş açıldı.

Otomobil olay yerinden uzaklaşırken, silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Zeytinburnu'nda bir kişi silahla yaralandı
Zeytinburnu'nda bir kişi silahla yaralandı
Zeytinburnu'nda bir kişi silahla yaralandı
Zeytinburnu'nda bir kişi silahla yaralandı

Zeytinburnu, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika


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