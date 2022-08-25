Hamile eşini öldürdü, müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Hamile eşini öldürdü, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

25.08.2022 20:20
Hamile eşini öldürdü, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Zeytinburnu'nda bir sokakta 5 aylık hamile olan dini nikahlı eşi Fatıma Ayderi'yi defalarca bıçaklayarak öldüren Afganistan uyruklu Mohammad Tajık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Zeytinburnu'nda bir sokakta 5 aylık hamile olan dini nikahlı eşi Fatıma Ayderi'yi defalarca bıçaklayarak öldüren Afganistan uyruklu Mohammad Tajık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Zeytinburnu'nda 14 Eylül 2021 tarihinde Afganistan vatandaşı Mohammad Tajık, sokak ortasında dini nikahlı eşi Fatıma Ayderi'yi defalarca bıçaklayarak öldürmüştü.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında son sözleri sorulan sanık Mohammad Tajık, "Türkiye Devletinden ve mahkemenizden öncelikle özür diliyorum. Çok pişmanım. Bir baba olarak kendimi tutamadım. Kızımı yabancı bir erkeğe emanet edemezdim. Bu nedenle de çok sinirlendim. Eşime seninle gerekirse boşanırız ancak kızımı kesinlikle sana vermem dedim. Kız çocuğumu başkasına emanet edemezdim" dedi.

Müebbet hapis cezasına hükmetti

Mahkeme heyeti Mohammad Tajık hakkında 'gebe olduğu bilinen kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanığın cezasının geleceği üzerindeki olası etkisini dikkate alarak cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.

Olayın geçmişi

Zeytinburnu'nda 14 Eylül 2021 tarihinde Afganistan vatandaşı Mohammad Tajık, sokak ortasında eski eşi Fatıma Ayderi'yi defalarca bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan Mohammad Tajık ilk savunmasında 4 yıl önce İran'dan eşi ve kızıyla yasal yollardan Türkiye'ye geldiğini söyleyerek "Avrupa'ya gitmeyi düşünüyorduk. Eşim İstanbul'a geldikten sonra çok değişti. Birikimimiz bitince aramızda sorunlar yaşanmaya başladı. Bana 'ayrılalım ben yalnız olursam Avrupa Birliği beni kabul eder, sen sonra kızın Avrupa'da olduğu için talepte bulunursun' dedi. Kabul etmedim. Bir gün işe gitmeden önce eşim benim cebime uyuşturucu madde koyup ihbarda bulunmuş. Polisler üzerimde buldu. Deport edildim. Yaklaşık 3 ay sonra kaçak yollardan İstanbul'a geldim. Eşim beni kabul etmedi. Sinop'ta iş buldum. 1,5 yıl orada çalıştım. Olaydan 5 gün önce İstanbul'a gittim. Eve gittiğimde eşimin başka yere taşındığını öğrendim. Kafede buluştuk. Bana artık beni sevmediğini söyledi. Başka biriyle yaşayacağını ve onunla evleneceğini söyledi. Ben ciddiye almadım. 'Kızımı bana ver sen kiminle yaşayacaksan git yaşa' dedim. Kabul etmedi. Kızım 12 yaşındaydı. Olaydan 2 gün önce buluştuk. Bana hamile olduğunu söyledi. İnanmadım. Sonraki buluşmamızda beni babasıyla görüştür dedim. Tamam dedi ancak akşama kadar beni gezdirip oyaladı. Yolda tepsi içinde bir bıçak vardı onu alıp belime sakladım. Kızımı bana versin diye korkutacaktım. Kaldırımda oturduk. 'Seni şimdi şikayet etsem deport edilirsin. Ben yasalım kimlik de çıkarttım' dedi. Sinirlendim ve nasıl olduğunu anlamadım. Kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum. Pişmanım" ifadelerini kullanmıştı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Zeytinburnu, Afganistan, İstanbul, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hamile eşini öldürdü, müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamile eşini öldürdü, müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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