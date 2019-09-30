Zeytinburnu'nda boğazından bıçaklanan taksicinin oğlu konuştu

"BABAMA YARDIMCI OLANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN"
Taksi şoförünün oğlu Sercan Anık, babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Babasının ameliyata alınmak üzere olduğunu söyleyen Anık, "Boğazı kesildiği için toplardamarda bir yırtık var, o dikilecek. Birazdan ameliyata alacaklar. Bir de elinde bir tendom kopması var. Durumu bu. Saat dün 22.00 sıralarında oluyor olay. İyi ki de o zaman oluyor, çünkü yakalanamayabilirdi. Babama orada yardımcı olanlardan Allah razı olsun. İki sokak ötede yakalamışlar" dedi. Babasının uzun yıllardır taksicilik yaptığını ifade eden Sercan Anık, "19'lu yaşlarından beri bu mesleği yapıyor. İlk defa başına böyle bir şey geldi. Birilerinin 'Bu benim asli görevim' deyip bir çözüm bulması gerekiyor. Mesela yani taksicilerin sürekli bu sorunu yaşaması… Bilmiyorum, kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz, teknolojinin deva olamadığı bir şey yok ama şu taksilere bir paravan çekilemedi hala" diye konuştu.