Zeytinburnu'nda boks maçı gibi yol verme kavgası - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda boks maçı gibi yol verme kavgası

23.04.2022 11:22

İstanbul Zeytinburnu'nda motosiklet ve otomobil sürücüsü arasında başlayan yol verme tartışması büyüdü. Yumruklar ve tekmelerle birbirine giren iki sürücünün kavga anları görüntülendi.

İstanbul'da motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların arkadaşları da kavgaya dahil olmasıyla caddede trafik durdu. Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran iki grup çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldı.

KAVGA ANI ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırarak hakaret ediyor. Çevredekilerin araya girmesiyle olay güç de olsa son buluyor.

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Otomobil, İstanbul, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda boks maçı gibi yol verme kavgası - Son Dakika


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