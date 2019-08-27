Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda boş arazide erkek cesedi bulundu
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Zeytinburnu'nda boş arazide erkek cesedi bulundu

20 dakika önce

ZEYTİNBURNU'nda boş araziden gelen kötü koku ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ağaçlık alanda cesetle karşılaştı.

Zeytinburnu'nda boş arazide erkek cesedi bulundu, System.String[]
ZEYTİNBURNU'nda boş araziden gelen kötü koku ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ağaçlık alanda cesetle karşılaştı. Cesedin, bir hafta önce değerlendirilen 23 yaşındaki Ferit Afrin'e ait olduğu tespit edildi.
Olay, saat 18.30 sıralarında Zeytinburnu Abay Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir rezidansın yanında bulunan boş arazideki ağaçlık alandan kötü kokuların geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, ağaçlık alanda cesetle karşılaştı. Yapılan incelemeler sonucunda, cesedin 23 yaşındaki Ferit Afrin'e ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin yaklaşık bir haftalık olduğunu değerlendirirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


- İstanbul
Zeytinburnu, Afrin, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:25 Kaynak: DHA
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