Son dakika! ZEYTİNBURNU'NDA BOYA ATÖLYESİNDE YANGIN - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'nda, tek katlı boya atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından, işyeri kullanılamaz hale geldi.

Demirciler Sitesi'nde bulunan tek katlı boya atölyesinde, saat 13.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Atölyede bulunan boya fırınının bacasında başlayan yangın, işyerindeki yağ ve tiner varillerine sıçradı. İşyeri çalışanları ve çevredekiler, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangında, yaralanan olmazken işyeri kullanılamaz hale geldi.

"YARALI YOK AMA SERMAYEMİZ GİTTİ"

Yangının çıktığı işyerinin ortağı Burak Örtücü, "İçerideki boya fırının bacası kurum bağlamış. İlk olarak kurumlar alev aldı. Daha sonra arkadaki yağ ve tiner varillerine sıçradı. Oradan da elektrik panosu yandı. Biz köpük sıkınca daha da alevlendi. Önüne geçemedik, büyüdü. Yaralanan yok ama sermayemiz gitti" dedi.