İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA ŞÜPHELİ PAKET HAREKETLİLİĞİ - Son Dakika
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İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA ŞÜPHELİ PAKET HAREKETLİLİĞİ

27.08.2022 14:44
İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA ŞÜPHELİ PAKET HAREKETLİLİĞİ

ZEYTİNBURNU'nda caddede unutulan çanta polisi harekete geçirdi.

ZEYTİNBURNU'nda caddede unutulan çanta polisi harekete geçirdi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yaklaşık yarım saat sonra çantanın sahibi olay yerine geldi.

Olay, 13.00 sıralarında 58. Bulvarı'nda meydana geldi. Caddedekiler kaldırımdaki çantayı görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddede şerit çekerek önlem aldı. Yaklaşık yarım saat sonra bir kadın olay yerine gelerek çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. Unutulan çantanın kadına ait olduğunu tespit eden polis ekipleri çantayı sahibine teslim etti. Çevredeki kişiler çantanın sahibinin çıkmasıyla rahat bir nefes aldı.

"POLİS GELİP ŞERİT ÇEKTİ"

Esnaf Ünal Altun, "Bir bayan buradan geçerken çantasını unutuyor. Ondan sonra polisler gelip şerit çekti bomba ihbarı diye. Baya sürdü. Kadın önce geliyor bırakıyor sonra bizim içerdeki kameralardan bakıyorlar. İlk bilinçli olduğunu zannettik ama sonra kadın bir yarım saat sonra geldi. Kaldırımın üzerinde unutmuş." dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA ŞÜPHELİ PAKET HAREKETLİLİĞİ - Son Dakika

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