Zeytinburnu'nda camiler Cuma namazına hazır - Son Dakika

Zeytinburnu'nda yarın Cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılacak olan camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları tamamladı.



Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak ibadete kapatılan camiler, normalleşme adımları kapsamında kademeli olarak yeniden ibadete açılıyor. Yarın Cuma namazıyla birlikte yeniden, kademeli olarak, ibadete açılacak olan camilerde temizlik çalışmaları belediye ekiplerince yapılıyor. Zeytinburnu belediyesi temizlik işleri ekipleri ilçe içinde Cuma namazı kılmaya uygun görülen, camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamlandı. Merkez Efendi Camii'nin hem içi hem de avlusu dezenfekte edildi, yarın ki cuma namazı için hazır hale getirildi. İlk Cuma namazı cami avlularında, sosyal mesafe kuralına uyularak ve maske takılarak kılınacak. Vatandaşlar kendi seccadelerini getirecek.



Cuma namazı kılınacak camilerden olan Merkez Efendi Camii'ndeki temizlik çalışmalarını inceleyen, Zeytinburnu belediye Başkanı Ömer Arısoy " Ülkemiz bilindiği gibi kaymakamlık ve valiliklerin belirlediği camilerde Cuma namazı kılmaya hazırlanıyor. Burası Merkez Efendi Camii burası Zeytinburnu'nda Cuma namazı kılınabilecek 9 camiden biri. Biz hem burada hem de burası dışında belirlenen 8 yerde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Dezenfekte ediyoruz halıları tertemiz hale getiriyoruz. Tedarik edemeyen hemşerilerimiz için hem maske hem dezenfektan hem de tek kullanımlık seccade hazır edeceğiz. Yarından itibaren normal camiler öğle ve ikindi namazları için açılacak. Oralarda da normalde yaptığımız temizlik dezenfeksiyonu daha sık ve daha titiz bir biçimde yapacağız. Bütün hemşerilerimden kendi yüz maskesi, eldiven ve dezenfektanlarını getirmelerini tavsiye ediyorum. Yine de getiremeyenler için de biz hazır edeceğiz" dedi. - İSTANBUL