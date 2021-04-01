Zeytinburnu'nda çatıda yangın çıkaran kadın eşyaları sokağa attı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda çatıda yangın çıkaran kadın eşyaları sokağa attı

01.04.2021 18:34
Zeytinburnu'nda çatıda yangın çıkaran kadın eşyaları sokağa attı, System.String[]

İstanbul Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kadın yaşadığı binanın çatısını ateşe vererek eşyaları sokağa attı.

İstanbul Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kadın yaşadığı binanın çatısını ateşe vererek eşyaları sokağa attı. Atılan eşyalardan dolayı 4 araç zarar görürken yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, Sümer Mahallesi 67. Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, uzun süreden beri kirasını ödemeyen bir çocuk annesi Gülçin Ö., ev sahibi tarafından evden çıkarılmak istendi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Gülçin Ö. sinir krizi geçirerek 4 katlı binanın çatısına çıktı. Çatıda yangın çıkaran öfkeli kadın eline geçen her şeyi sokağa fırlattı. Sokağa atılan halı, sandalye, masa gibi eşyalar park halinde bulunan 4 araçta maddi hasara neden oldu.

Mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Öfkeli kadın polis ekiplerince ikna edilerek çatıdan aşağı indirildi. Ambulansa bindirilen öfkeli kadın, "Bana deli diyorlar. Ben deli değilim" diyerek kendini savundu.

Yaşanan olaydan dolayı mahalle sakinleri ve sokakta kurulan pazara gelen vatandaşlar kalabalığa neden oldu. Meraklı kalabalık polis ve zabıta ekiplerince uzaklaştırıldı.

Apartman sakinlerinden Cafer Gülal, "Bu kadının 13-14 tane dosyası var. Her yere şikayet edildiği halde kadına bir şey yapılamadı. Ben gelmeden önce binadan aşağı eşyaları atmış. Çıkması gerekiyor. Son aşamaya gelindi. Herhalde tebligat geldi. Yangın çıkardı. Dubleksin çatı katında oturuyor. Mal sahibi çatı katını kiraya verdiğinden dolayı çocuğuyla birlikte orada oturuyor" dedi.

Kadının eşyaları sokağa atmasından dolayı otomobili zarar gören Rüzgar Halil, "Geldim, baktım. Arabam mahvolmuş" diyerek duruma tepki gösterdi. - İSTANBUL

Zeytinburnu'nda çatıda yangın çıkaran kadın eşyaları sokağa attı
Zeytinburnu'nda çatıda yangın çıkaran kadın eşyaları sokağa attı
Zeytinburnu'nda çatıda yangın çıkaran kadın eşyaları sokağa attı
Zeytinburnu'nda çatıda yangın çıkaran kadın eşyaları sokağa attı
Zeytinburnu'nda çatıda yangın çıkaran kadın eşyaları sokağa attı

Zeytinburnu, İstanbul, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda çatıda yangın çıkaran kadın eşyaları sokağa attı - Son Dakika


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