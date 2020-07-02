ZEYTİNBURNU'NDA CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKAN KİŞİYİ VURAN KADIN YAKALANDI - Son Dakika

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL/DHA
Zeytinburnu'nda dün akşam saatlerinde cezaevinden izinli çıkan kişi, bir kadın tarafından sokakta başından vurularak yaralandı. Polis ekipleri, olayın failinin yaralanan Ali İhsan A.'nın eski eşinin yeğeni olduğunu belirleyerek onu yakaladı.
FUHUŞA ZORLADI İDDİASIEmniyette sorguya alınan Canan Atlı'nın, kendisini fuhuş yapmaya zorladığı için Ali İhsan A.'yı vurduğunu iddia etti.
KADININ KAÇMA ANI KAMERADA
Canan Atlı'nın saldırıdan sonra kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde Canan Atlı'nın olay sonrası hızlı adımlarla kaçtığı görülüyor.