ZEYTİNBURNU'NDA CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKAN KİŞİYİ VURAN KADIN YAKALANDI - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'NDA CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKAN KİŞİYİ VURAN KADIN YAKALANDI

Haber-Kamera Soner HASIRCIOĞLU İSTANBULDHAZeytinburnu'nda dün akşam saatlerinde cezaevinden izinli çıkan kişi, bir kadın tarafından sokakta başından vurularak yaralandı.

Haber-Kamera Soner HASIRCIOĞLU İSTANBULDHA

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Zeytinburnu'nda dün akşam saatlerinde cezaevinden izinli çıkan kişi, bir kadın tarafından sokakta başından vurularak yaralandı. Polis ekipleri, olayın failinin yaralanan Ali İhsan A.'nın eski eşinin yeğeni olduğunu belirleyerek onu yakaladı.

Kadının kaçma anları bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Olay, Maltepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Çorum İskilip Açık Cezaevi'nden izinli çıkan Ali İhsan A. bir kadın tarafından silahla başından vurularak ağır yaralandı. Ali İhsan A.'nın hastanede tedavisi devam ederken, polis ekipleri de kaçan kadını yakalamak için çalışma yaptı. Ekipler, Ali İhsan A.'yı vuran kişinin eski eşinin yeğeni Canan Atlı olduğunu belirledi. Adresinin tespit edilmesinin ardından Atlı yakalanarak gözaltına alındı.

FUHUŞA ZORLADI İDDİASI

Emniyette sorguya alınan Canan Atlı'nın, kendisini fuhuş yapmaya zorladığı için Ali İhsan A.'yı vurduğunu iddia etti.

KADININ KAÇMA ANI KAMERADA

Canan Atlı'nın saldırıdan sonra kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde Canan Atlı'nın olay sonrası hızlı adımlarla kaçtığı görülüyor.

Zeytinburnu, Ali ihsan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 21:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZEYTİNBURNU'NDA CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKAN KİŞİYİ VURAN KADIN YAKALANDI - Son Dakika

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