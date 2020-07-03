Zeytinburnu'nda cezaevinden izinli çıkan kişiyi vuran kadın adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Zeytinburnu'nda cezaevinden izinli çıkan kişiyi vuran kadın adliyeye sevk edildi
ZEYTİNBURNU'nda önceki akşam cezaevinden izinli çıkan kişiyi, sokak ortasında başından silahla vuran kadın adliyeye sevk edildi.
ZEYTİNBURNU'nda önceki akşam cezaevinden izinli çıkan kişiyi, sokak ortasında başından silahla vuran kadın adliyeye sevk edildi.
Olay, Maltepe Mahallesi'nde önceki akşam saatlerinde meydana gelmişti. Çorum İskilip Açık Cezaevi'nden izinli çıkan Ali İhsan A., Zeytinburnu'nda bir kadın tarafından silahla başından vurularak ağır yaralanmıştı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri saldırgan kadının, Ali İhsan A.'nın eski eşinin yeğeni Canan A. olduğunu belirledi. Polis Canan A'nın saklandığı yeri tespit ederek gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Canan A'nın polise verdiği ilk ifadesinde, Ali İhsan A'yı kendisini fuhuş yapmaya zorladığı için vurduğunu iddia ettiiği öğrenildi. Başından vurulan Ali İhsan A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Canan A'nın saldırıdan sonra kaçma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:48 Kaynak: DHA
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