Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda Cinayet

Zeytinburnu'nda Cinayet

47 dakika önce

Zeytinburnu'nda bıçaklanan yabancı uyruklu kişi yaşamını yitirdi.

Zeytinburnu'nda bıçaklanan yabancı uyruklu kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kazlıçeşme sahilinde yabancı uyruklu bir kişiyle ismi öğrenilemeyen bir başka kişi kavga etti. Kavga ettiği kişinin bıçakla boğazını kestiği yabancı uyruklu kişi, ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, yaralanan kişinin öldüğünü tespit etti.

Ölen kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:34 Kaynak: AA

Kazlıçeşme, kavga, Zeytinburnu, Güncel
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