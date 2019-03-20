Zeytinburnu'nda Cinayet

Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu Amanullah Kamardin'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 Afganistan vatandaşı tutuklandı.

Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu Amanullah Kamardin'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 Afganistan vatandaşı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, 17 Mart'ta Gökalp Mahallesi 53. Sokak'ta aralarında husumet bulunan Afganistan uyruklu 3 kişi arasında çıkan tartışmada, Amanullah Kamardin bıçaklandı.



Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kamardin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.



Polis yürüttüğü çalışma sonucu kimliklerini belirledikleri Afganistan uyruklu şüphelilerden Şapur M'yi Büyükçekmece'de, Turalay S'yi de Kartal'da yakaladı.



Gözaltına alınan şüphelilerden Şapur M, Zeytinburnu'nda birlikte yöresel ürün satan dükkan açmak için Amanullah Kamardin'e para verdiklerini, uzun süre geçmesine rağmen bir gelişme yaşanmadığı için aralarında tartışma çıktığını anlattı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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