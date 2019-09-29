Zeytinburnu'nda cinayet
1 saat önce
Zeytinburnu'nda gece bir eğlence mekanında eğlendikten sonra tartıştığı arkadaşını sabah evinin önünde 10 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:07 Kaynak: AA
Zeytinburnu'nda gece bir eğlence mekanında eğlendikten sonra tartıştığı arkadaşını sabah evinin önünde 10 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı.
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