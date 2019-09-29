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Zeytinburnu'nda cinayet

1 saat önce

Zeytinburnu'nda gece bir eğlence mekanında eğlendikten sonra tartıştığı arkadaşını sabah evinin önünde 10 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı.

Zeytinburnu'nda gece bir eğlence mekanında eğlendikten sonra tartıştığı arkadaşını sabah evinin önünde 10 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı.

Zeytinburnu'nda cinayet

Zeytinburnu, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:07 Kaynak: AA
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