Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda cinayet anı kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Zeytinburnu'nda cinayet anı kamerada

1 saat önce

Zeytinburnu'nda bir şahsın bir gece önce restoranda tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Zeytinburnu'nda cinayet anı kamerada, System.String[]

Zeytinburnu'nda bir şahsın bir gece önce restoranda tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Zeytinburnu'nda bu sabah yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Zeytinburnu'nda dün bir birahanede birlikte içki içen Ruhi P. ve Levent Taş tartışarak kavga etti. Bu sabah silahını alan Levent Taş, Ruhi P.'nin Yeşiltepe Mahallesi 24 Aralık Sokak'ta bulunan evine geldi. Ruhi P.'ye mesaj atan Levent T., aşağı inmesini istedi. Evdeki bıçağını alan Ruhi P., apartmanın önüne indi. İddiaya göre burada tekrar tartışan taraflardan Levent T., Ruhi P.'ye silahla ateş etti ancak isabet ettiremedi. Bıçağını çıkartan Ruhi P. ise Levent T.'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Levent T. olay yerinde hayatını kaybetti.


Dehşete düşüren olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ikili apartmanın önünde tartışıyor. Bu sırada Ruhi P., Levent Taş'ın ateş etmesiyle arabanın arkasına doğru kaçmaya çalışıyor. Bir süre sonra cebindeki bıçağı çıkartan Ruhi P., üzerine gelen arkadaşını defalarca bıçaklıyor. - İSTANBUL

Zeytinburnu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini birlikte izleyen iki kişi arasında kavga çıktı: 1 kişi öldü Ünlü model Mayka Kukucova'nın milyarder sevgilisi Andrew Bush'u kıskançlık nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı Sakarya'da 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.9.2019 15:12:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda cinayet anı kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]