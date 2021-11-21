Zeytinburnu'nda çocuk hırsızın soğuk kanlılığı pes dedirtti - Son Dakika

- (Özel) Zeytinburnu'nda çocuk hırsızın soğuk kanlılığı pes dedirtti

Gözle kaş arasında cep telefonu çalan hırsızın o anları kamerada

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda küçük yaşta bir çocuk, bir kadının dalgınlığından faydalanarak çantasından cüzdanı aldı. Bununla yetinmeyen çocuk hırsız, girdiği iş yerinde çaldığı ürün sonrası hiç bir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak gittiği o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Zeytinburnu Seyitnizam Mithatpaşa tramvay durağının yakınında ki bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elinde torbalar ve sırtında çantası olan bir kadın eczaneye girmek üzereyken arkasından yaklaşan çocuk, kadının dalgınlığından faydalanarak sırtındaki çantasını açarak kurcalamaya başladı. Kadının çantasını kurcalayarak kadınla birlikte eczaneye içine giren hırsız çantanın içindeki cüzdanı çaldı. Daha sonra raflarda ki ürünleri inceliyormuş gibi yapan hırsız kısa sürede çaldığı ürünle birlikte dükkandan çıkarak kayıplara karıştı

Çocuğun soğuk kanlılığı pes dedirtti

Etraftaki onca insandan çekinmeyen çocuk hırsızın soğukkanlılığı pes dedirtti. Arkasından yaklaştığı kadının çantasını açan hırsız etraftaki insanlardan çekinmeden kadının çantasını kurcalayarak eczaneye kadar girdi. Daha sonra çantadan değerli eşyalarını çalan hırsız raftaki ürünlere bakıyormuş gibi yaptıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Çantasının açılıp içinde ki eşyaları çalınan kadın ise olaydan habersiz telefonuyla ilgilendi.

Yaşanan bu hırsızlık anları ise iş yerinin kamerasına yansıdı. Öte yandan hırsızlık olayını gerçekleştiren çocuğun yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.