Zeytinburnu'nda çocuklar parklara akın etti, yoğunluk havadan görüntülendi - Son Dakika

İstanbul'da 0-14 yaş arasındaki çocuklar 4 saatlik sokağa çıkma izniyle parklara akın etti. Parklardaki yoğunluk drone ile havadan görüntülenirken, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy sosyal mesafe kuralına dikkat çocuklar ile bir araya geldi.



İstanbul'da 0-14 yaş arasındaki çocuklar 4 saatlik sokağa çıkma izninin başlamasıyla parklara akın etti. Ebeveynleriyle dışarı çıkan çocuklar günler sonra oyunlar oynamanın keyfini çıkardı. Zeytinburnu Belgrad kapı sosyal tesislerinde bulunan parka gelen çocuklar kaydırak ve salıncaklara akın etti. İznin başlamasıyla parklara akın eden çocuklar ise vakitlerini spor aletleri üzerinde geçirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kontrollü sosyal hayat takvimi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların pazar günkü sokak izninin ardından bugün de çocuklar sokağa çıktı. 15 yaş altı çocuklar 40 gün sonra ebeveynlerinin gözetiminde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sokağa çıktı. Sokak izni saat 15.00'e kadar sürecek çocuklar parklara akın ederek arkadaşlarıyla oyunlar oynadı.



Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy çocukların 4 saatlik izninde onlarla beraber vakit geçirdi. Sosyal mesafeye dikkat eden Arısoy, bu konuda çocuklara sık sık uyarılarda bulundu. Bazı çocuklar ise Başkan Arısoy'a çiçek hediye etti.



Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu'ndaki bütün parklar cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle doldu. Çocukların hepsi çok memnun. Ben bu çocukların bütün sınıflarına girdim. Dolayısıyla hepsiyle özel bir hukukum var. Hepsi beni görünce ayrıca memnun oldular. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Sosyal mesafe konusunda sorunlar olsa da bu ferahlamanın çocuklara çok iyi geleceğini düşünüyorum. Yeni normalleşmeye bu yolla alışacağımızı düşünüyorum. Zeytinburnumuzun bütün parkları bu durumda. Hemşerilerimize hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Parka maskesiz gelen bütün hemşerilerimize maske takdim ediyoruz. Burada inşallah ferahladıktan sonra tekrar evlerine geri dönecekler" dedi. - İSTANBUL