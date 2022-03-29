Zeytinburnu'nda çok sayıda kişinin karıştığı silahlı kavga: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Zeytinburnu'nda çok sayıda kişinin karıştığı silahlı kavga: 1'i ağır 5 yaralı

29.03.2022 14:11
Zeytinburnu'nda çok sayıda kişinin karıştığı silahlı kavga: 1'i ağır 5 yaralı

ZEYTİNBURNU'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İSTANBUL DHA -  ZEYTİNBURNU'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi 5. Yol Sokak'ta iki grup arasında bir kahvehanede tartışma çıktı. Dışarı çıkan yaklaşık 20 kişi birbirine girdi. Silahların da kullanıldığı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Görgü tanığı bir kişi, "Koşarak dışarı çıktılar. Aracın içinden sopa ve bijon anahtarları alıp birbirine girdiler. 5-6 el silah da patladı" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Zeytinburnu'nda çok sayıda kişinin karıştığı silahlı kavga: 1'i ağır 5 yaralı
Zeytinburnu'nda çok sayıda kişinin karıştığı silahlı kavga: 1'i ağır 5 yaralı
Zeytinburnu'nda çok sayıda kişinin karıştığı silahlı kavga: 1'i ağır 5 yaralı
Zeytinburnu'nda çok sayıda kişinin karıştığı silahlı kavga: 1'i ağır 5 yaralı
Zeytinburnu'nda çok sayıda kişinin karıştığı silahlı kavga: 1'i ağır 5 yaralı
Zeytinburnu'nda çok sayıda kişinin karıştığı silahlı kavga: 1'i ağır 5 yaralı
Zeytinburnu'nda çok sayıda kişinin karıştığı silahlı kavga: 1'i ağır 5 yaralı
YORUMLAR
500
ZEYTİNBURNU'NDA ÇOK SAYIDA KİŞİNİN KARIŞTIĞI SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 5 YARALI ZEYTİNBURNU'NDA ÇOK SAYIDA KİŞİNİN KARIŞTIĞI SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 5 YARALI Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 5 kişi yaralandı. TBMM Başkanı Şentop AB Parlamento Başkanları Toplantısı'na katıldı TBMM Başkanı Şentop AB Parlamento Başkanları Toplantısı'na katıldı

Zeytinburnu, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda çok sayıda kişinin karıştığı silahlı kavga: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
14:19 Son Dakika: İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilk tur sona erdi
14:06 Destan'da bu akşam neler olacak? Ulu Ece için yolun sonu geldi mi?
14:06 Rus askerler öldüresiye dövülüp ayaklarından kurşunlanmıştı! Ukrayna açıklaması: Görüntülerle ilgili soruşturma başlattık!
14:05 Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Crespo, Galatasaray maçını iple çekiyor! Büyük derbi öncesi iddialı konuştu
14:01 Bayrak değişimi: TÜSİAD'da Kaslowski'nin yerine Orhan Turan geldi
13:56 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi?
13:56 Eski başbakan siyasete dönmek istiyor ama ünlü tarihçi notunu çoktan verdi: Bana göre en kötü siyasetçi Tansu Çiller!
13:50 Zerrin Özer, vasiyetini açıklayıp istemediklerini bir bir anlattı: Ben vefat ettikten sonra adımdan kimse faydalanmasın
13:44 Burak Elmas başkanlığının son günlerinde Florya'daki krize attı
13:29 Eymen'in ölümüne sebep olan hala yandı! Bilirkişi raporu yayınlandı: Çocuk terk edilme korkusu yaşamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 14:24:45. #1.12#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda çok sayıda kişinin karıştığı silahlı kavga: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement