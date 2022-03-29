ZEYTİNBURNU'NDA ÇOK SAYIDA KİŞİNİN KARIŞTIĞI SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 5 YARALI - Son Dakika
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ZEYTİNBURNU'NDA ÇOK SAYIDA KİŞİNİN KARIŞTIĞI SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 5 YARALI

29.03.2022 14:46

ZEYTİNBURNU'NDA ÇOK SAYIDA KİŞİNİN KARIŞTIĞI SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 5 YARALIErsan SAN - Emin YEŞİL - İSTANBUL DHA - ZEYTİNBURNU'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

ZEYTİNBURNU'NDA ÇOK SAYIDA KİŞİNİN KARIŞTIĞI SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 5 YARALI

Ersan SAN - Emin YEŞİL - İSTANBUL DHA - ZEYTİNBURNU'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi 5. Yol Sokak'ta iki grup arasında bir kahvehanede tartışma çıktı. Dışarı çıkan yaklaşık 20 kişi birbirine girdi. Silahların da kullanıldığı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Görgü tanığı bir kişi, "Koşarak dışarı çıktılar. Aracın içinden sopa ve bijon anahtarları alıp birbirine girdiler. 5-6 el silah da patladı" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

ZEYTİNBURNU'NDA ÇOK SAYIDA KİŞİNİN KARIŞTIĞI SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 5 YARALI
ZEYTİNBURNU'NDA ÇOK SAYIDA KİŞİNİN KARIŞTIĞI SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 5 YARALI
ZEYTİNBURNU'NDA ÇOK SAYIDA KİŞİNİN KARIŞTIĞI SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 5 YARALI

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ZEYTİNBURNU'NDA ÇOK SAYIDA KİŞİNİN KARIŞTIĞI SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 5 YARALI ZEYTİNBURNU'NDA ÇOK SAYIDA KİŞİNİN KARIŞTIĞI SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 5 YARALI

Zeytinburnu, kavga, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZEYTİNBURNU'NDA ÇOK SAYIDA KİŞİNİN KARIŞTIĞI SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 5 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ZEYTİNBURNU'NDA ÇOK SAYIDA KİŞİNİN KARIŞTIĞI SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 5 YARALI - Son Dakika
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