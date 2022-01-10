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Zeytinburnu'nda çorap atölyesinde korkutan yangın - Son Dakika

Zeytinburnu'nda çorap atölyesinde korkutan yangın

10.01.2022 09:12

Zeytinburnu'nda 4 katlı çorap atölyesinin çatısı alev alev yandı.

Zeytinburnu'nda 4 katlı çorap atölyesinin çatısı alev alev yandı. Yangının ilk çıktığı anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, sabah saat 07.00'da Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Çifte Havuzlar Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre 4 katlı çorap atölyesinin çatısı alevlere teslim oldu. Yangının çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Bakırköy, Bayrampaşa, Sağmalcılardan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıktığı ilk andan itibaren binadan yükselen alevler, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeni ise bilinmiyor. - İSTANBUL

Zeytinburnu'nda çorap atölyesinde korkutan yangın
Zeytinburnu'nda çorap atölyesinde korkutan yangın
Zeytinburnu'nda çorap atölyesinde korkutan yangın

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Zeytinburnu, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda çorap atölyesinde korkutan yangın - Son Dakika


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