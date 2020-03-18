ZEYTİNBURNU'NDA DA SAHTE ALKOL İDDİASI: 2 ÖLDÜ, 1 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA - Son Dakika
Son Dakika Güncel ZEYTİNBURNU'NDA DA SAHTE ALKOL İDDİASI: 2 ÖLDÜ, 1 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'NDA DA SAHTE ALKOL İDDİASI: 2 ÖLDÜ, 1 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

6 saat önce

Zeytinburnu'nda sahte alkol tükettikleri tespit edilen 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı.

ZEYTİNBURNU'NDA DA SAHTE ALKOL İDDİASI: 2 ÖLDÜ, 1 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA, System.String[]

Zeytinburnu'nda sahte alkol tükettikleri tespit edilen 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi Mahallesi'nde ikamet eden Türkmenistan uyruklu Esger A. (31), Narmurat E. (37) ve Doskabul P.'den haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapalı olan evin kapısını çilingir yardımıyla açtı. Esger A., Narmurat E. ve Doskabul P.'nin hareketsiz yattıklarını gören polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından, Esger A. ile Narmurat E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Doskabul P.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri yaptığı incelemede evde sahte alkol tüketildiğini tespit etti. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi doktorlarının ölümlerin sahte alkolden olduğunu bildirmesi üzerine de araştırmayı derinleştiren ekipler, sahte alkolü temin eden Türkmenistan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı. İran'da da koronavirüs salgınından ardından virüse iyi geldiği gerekçesiyle sahte içki tüketen 159 kişi hayatını kaybetmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Narmurat E.'nin evinden görüntü

Esger A.'nın evinden görüntü


- İstanbul
Türkmenistan, Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:48 Kaynak: DHA

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