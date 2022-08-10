İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA SANAYİ SİTESİNDE HIRDAVAT DÜKKANI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA SANAYİ SİTESİNDE HIRDAVAT DÜKKANI ALEV ALEV YANDI

10.08.2022 07:26
İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA SANAYİ SİTESİNDE HIRDAVAT DÜKKANI ALEV ALEV YANDI

ZEYTİNBURNU'nda Demirciler Sanayi Sitesi içinde bulunan hırdavat dükkanında yangın çıktı.

ZEYTİNBURNU'nda Demirciler Sanayi Sitesi içinde bulunan hırdavat dükkanında yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerinin çatısını sararken, zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Demirciler Sanayi Sitesi'nde saat 23.45 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, site içinde bulunan 8. Caddedeki hırdavat malzemelerinin satıldığı bir dükkanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Zeytinburnu, Bakırköy, Güngören ve Şişli gruplarına ait itfaiye ekipleri gelerek müdahale etti. Alevler iş yerinin çatısını sararken, zaman zaman da patlama sesleri duyuldu. İtfaiye ekipleri farklı noktalardan yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Zeytinburnu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA SANAYİ SİTESİNDE HIRDAVAT DÜKKANI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA SANAYİ SİTESİNDE HIRDAVAT DÜKKANI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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