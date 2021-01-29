Zeytinburnu'nda demirli olan gemi fırtına nedeniyle karaya oturdu - Son Dakika

Zeytinburnu'nda demirli olan gemi fırtına nedeniyle karaya oturdu
29.01.2021 17:07
Zeytinburnu açıklarında demirli olan Comoros bayraklı 'Streamlıne' isimli genel kargo gemisi, sürüklenerek karaya oturdu.
Zeytinburnu açıklarında demirli olan Comoros bayraklı 'Streamlıne' isimli genel kargo gemisi, sürüklenerek karaya oturdu. İçinde 2 personel bulunduğu öğrenilen gemi, havadan görüntülendi.
Zeytinburnu açıklarında uzun süredir hacizden dolayı demirde olan gemi, şiddetli fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. Zeyport önlerinde demirli bulunan 108 metre Comoros bayraklı 'Streamlıne' isimli genel kargo gemisinde 2 personel bulunduğu öğrenildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bağlı ekipleri ve polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
-İHA-
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