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Zeytinburnu'nda deniz kirliliğine dikkat çekildi - Son Dakika

Zeytinburnu'nda deniz kirliliğine dikkat çekildi

08.06.2021 10:45

Zeytinburnu'nda deniz kirliliğine dikkat çekildi Youtuber dalgıçlar temizlik etkinliğini kayıt altına aldı Zeytinburnu Belediyesi, 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası münasebetiyle Sıfır Atık Mavi Projesi'ne dikkat çekmek amacıyla Kazlıçeşme sahilinde deniz ve kıyı temizliği etkinliği düzenledi.

Zeytinburnu'nda deniz kirliliğine dikkat çekildi

Youtuber dalgıçlar temizlik etkinliğini kayıt altına aldı

İSTANBUL - Zeytinburnu Belediyesi, 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası münasebetiyle Sıfır Atık Mavi Projesi'ne dikkat çekmek amacıyla Kazlıçeşme sahilinde deniz ve kıyı temizliği etkinliği düzenledi. Etkinliğe 'Boğazın Derinlikleri' isimli videolar çeken Youtuber Dalgıç İsa Şahintürk ve Youtuber Dalgıç Birkan Erdem de katıldı. Deniz altında dalgıçlar tarafından yapılan çalışma video ile kayıt altına alındı.

Zeytinburnu Belediyesi Arama Kurtarma Dalgıç Ekipleri denizde, Zeytinburnu Gençlik Merkezi üyeleri ise kıyıda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Zeyport ve Gemtac denizden vinçli tekneyle gemilerden düşen lastiklerin temizlenmesine destek verdi. Deniz dibinden ve kıyıdan toplanan atıklar, tasarlanan yunus maketinde sergilendi. Dalgıçlar tarafından denizde 'Sıfır Atık Mavi' bayrağı açıldı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da kıyıda 'Söz Veriyorum' sloganıyla Sıfır Atık Mavi Sözü"nü imzaladı.

"Temizlik harekatı yapacağız"

Etkinlikte konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "5-11 Haziran tarihleri arası Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor. Biz de Zeytinburnu Belediyesi olarak deniz kirliliğine dikkat çekmek üzere temizlik harekatı yapacağız. Denizden arama kurtarma ekiplerimiz temizlik yapacaklar. Karadan da gençlik merkezi üyeleri bir temizlik yapacaklar. Zeytinburnu'nda sıfır atık projesini 2016 yılından beri uyguluyoruz. Çalışmaları sürdürüyoruz. 'Sıfır Atık Mavi'ye dikkat çekmek için bir aradayız" dedi.

"Deniz kirliliğine dikkat çekmek için buradayız"

Marmara Denizi'nin büyük bir çevre kirliliğiyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Başkan Arısoy, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Marmara ve boğazları belediyeler birliğinin çatısı altında, Marmara'ya bakan bütün belediyeleri, valilerle birlikte 22 maddelik eylem planı hazırlandı ve imzalandı. Aynı zamanda Kazlıçeşme sahilinde deniz kirliliğine dikkat çekmek için buradayız. Öncelikli hedefimiz denizlere kirliliğin akmaması. Aktığında da temizliğini gerçekleştireceğiz. Bu etkinliğimizin Marmara Denizi'nin karşı karşıya bulunduğu çevre felaketinin önlenmesi için vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Etkinlik sadece bilinçlendirme amaçlıdır"

Daha önce Zeytinburnu bölgesinde keşif amaçlı dalış yaptığını ifade eden Youtuber İsa Şahintürk ise, "Lastiklerin ve çöplerin yoğun olduğu bölgeleri tespit ettim. Şu anda Çevre Haftası nedeniyle etkinlik olarak onların çıkartılmasını sağlayacağız. Gemiyle lastiklerin tespitini yapacağız. Onların dalgıçlar tarafından çıkartılması, çöplerin temizlenmesiyle ilgili şu anda çalışma başlatacağız. Şu anda yaptığımız etkinlik sadece bilinçlendirme amaçlıdır. Yılda birkaç kez insanları bilinçlendirme amaçlı yaptığımız temizlik çalışmasıdır bu" şeklinde konuştu.

"Burada önemli olan denizlerimizi korumamız"

Dalış öncesinde açıklama yapan Youtuber Birkan Erdem de, "Burada önemli olan denizlerimizi korumamız. Herkesin bildiği gibi bir müsilaj sorunu var. Bunun da kaynağını, çevreye olan duyarsızlık, sanayilerin atıklarının yeterli kontroller sağlanmadan yapılması ve daha çok insanların bilinçsizce doğaya attıkları çöplerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bunların azaltılması için bugün buradayız. İnsanların farkına varması için buradayız" diye konuştu.

"Aşağısı umduğumuzdan daha kötüydü"

Denizde gerçekleştirilen temizlik etkinliğine katılan dalış eğitmeni Şeyda Yörük, "Zeytinburnu Belediyesi'nin su altı temizliği çalışmasıyla alakalı dalgıç arkadaşlarımızla birlikte dalışımızı gerçekleştirdik. Aşağısı umduğumuzdan daha kötüydü. İnsani atık olarak ciddi anlamda atıklar söz konusu. Denize ait olmayan şeyler. O yüzden toplum olarak bilinçlenmemiz gerekiyor. Lastik çıkardılar. Cam şişe ve metal aksam buluyoruz. Bazı dalışlarımızda market arabasından bisiklete kadar cep telefonuna kadar birçok şey çıkıyordu. Bugün ekstradan görüşün bulanık olması bizim de bazı durumlarda toplamamızı engelledi" dedi.

"Balıkların dünyası kirletiliyor"

Denizin altından söz eden dalış eğitmeni Polat Çebi, "Burada ne kadar anlatmaya çalışsak bile anlatamayız. Orayı görmek lazım. Aşağıda balıkların bir dünyası var. Balıkların dünyası kirletiliyor. Sadece balıklar değil. Oksijenin yüzde 60'ını denizden alıyoruz. Bu da engellenmiş oluyor. Bu konuda gerçekten bilinçlenmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Zeytinburnu'nda deniz kirliliğine dikkat çekildi
Zeytinburnu'nda deniz kirliliğine dikkat çekildi
Zeytinburnu'nda deniz kirliliğine dikkat çekildi
Zeytinburnu'nda deniz kirliliğine dikkat çekildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zeytinburnu'nda deniz kirliliğine dikkat çekildi - Son Dakika


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