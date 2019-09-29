Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda derbi maç cinayeti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Zeytinburnu'nda derbi maç cinayeti

21 dakika önce

Zeytinburnu'nda Ruhi P. isimli şahıs, derbi maç sırasında tartıştığı arkadaşı Levent T.'yi bıçaklayarak öldürdü.

Zeytinburnu'nda derbi maç cinayeti, System.String[]

Zeytinburnu'nda Ruhi P. isimli şahıs, derbi maç sırasında tartıştığı arkadaşı Levent T.'yi bıçaklayarak öldürdü.


Olay sabah saatlerinde Zeytinburnu'nda yaşandı. İddiaya göre dün Zeytinburnu'nda bir birahanede birlikte Galatasaray Fenerbahçe derbisini izleyen Ruhi P. ve Levent T. isimli iki arkadaş tartıştı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce, çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı.


Bu sabah silahını alan Levent T., Ruhi P.'nin Yeşiltepe Mahallesi 24 Aralık Sokak'ta bulunan evine geldi. Ruhi P.'ye mesaj atan Levent T., aşağı inmesini istedi. Evdeki bıçağını alan Ruhi P. apartmanın önüne indi. İddiaya göre burada tekrar tartışan taraflardan Levent T., Ruhi P.'ye silahla ateş etti ancak isabet ettiremedi. Bıçağını çıkartan Ruhi P. ise Levent T.'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Levent T. olay yerinde hayatını kaybederken, Ruhi P. ise polisi arayarak teslim oldu.


Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili tahkikat başlattı. - İSTANBUL

Zeytinburnu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ali Koç'un oğlu, derbiyi tribünde izledi!
Bahçede fenalaşan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Suudi Arabistan Kralı Selman'ın koruması General Abdülaziz Fagham öldürüldü Kayseri'de traktör ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 12:08:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda derbi maç cinayeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]