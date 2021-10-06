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Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı

06.10.2021 15:50
Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı

İstanbul Zeytinburnu'nda yaklaşık 1 yıldan süren kazı çalışmalarında çok önemli kalıntılara rastlandı. İlk kez bir sandık mezarın çıkarıldığı çalışmalarla ilgili İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy açıklama yapacak.

Arkeolojik derinliği nedeniyle dünyaya ün salmış bölgelerden biri olan Kazlıçeşmede'de yaklaşık 1 yıldan bu yana devam eden kazı çalışmaları sonucunda çok önemli kalıntılar ele geçirildi. Kazıda ilk defa sandık mezar bulundu.

ARKEOLOGLAR BİLE HEYECANLANDI

CNN Türk Muhabiri Tugay Saday'ın Özel Haberine göre, İstanbul Arkeoloji Müzesi denetiminde yapılan mozaik kazılardaki buluntular, arkeologları bile heyecanlandırdı.

İLK DEFA BULUNDU

Arkeolojik kazılarda ilk defa sandık mezar, lahit, değerli eşyalar ve eski bir yapı temeline ulaşıldı. İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ortaya çıkarılan yeni arkeolojik yapılarla ilgili açıklama yapacak.

Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı

Arkeoloji Müzesi, Zeytinburnu, İstanbul, Sandık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı - Son Dakika
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