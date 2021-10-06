Arkeolojik derinliği nedeniyle dünyaya ün salmış bölgelerden biri olan Kazlıçeşmede'de yaklaşık 1 yıldan bu yana devam eden kazı çalışmaları sonucunda çok önemli kalıntılar ele geçirildi. Kazıda ilk defa sandık mezar bulundu.
CNN Türk Muhabiri Tugay Saday'ın Özel Haberine göre, İstanbul Arkeoloji Müzesi denetiminde yapılan mozaik kazılardaki buluntular, arkeologları bile heyecanlandırdı.
Arkeolojik kazılarda ilk defa sandık mezar, lahit, değerli eşyalar ve eski bir yapı temeline ulaşıldı. İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ortaya çıkarılan yeni arkeolojik yapılarla ilgili açıklama yapacak.
Son Dakika › Güncel › Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı - Son Dakika