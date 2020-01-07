Son Dakika › Güncel › Zeytinburnu'nda devrilen ağaç yolu tamamen kapattı - Son Dakika
Zeytinburnu'nda devrilen ağaç yolu tamamen kapattı
6 saat önce
Zeytinburnu Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle gövdesinden koparak devrilen ağaç yolu tamamen kapattı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:41 Kaynak: DHA
Zeytinburnu Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle gövdesinden koparak devrilen ağaç yolu tamamen kapattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri yolu kapatarak önlem aldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri ağaç kesme motoru ile yola devrilen ağacı keserek yoldan kaldırdı. Devrilen ağacın kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Ağacın devrilme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Son Dakika Dövmeli hırsızı Instagram fotoğrafı yakalattı Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli sağanak ve fırtına etkili olacak İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı