Zeytinburnu'nda devrilen ağaç yolu tamamen kapattı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda devrilen ağaç yolu tamamen kapattı

6 saat önce

ZEYTİNBURNU Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle gövdesinden koparak devrilen ağaç yolu tamamen kapattı.

Zeytinburnu'nda devrilen ağaç yolu tamamen kapattı, System.String[]
ZEYTİNBURNU Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle gövdesinden koparak devrilen ağaç yolu tamamen kapattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri yolu kapatarak önlem aldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri ağaç kesme motoru ile yola devrilen ağacı keserek yoldan kaldırdı. Devrilen ağacın kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Ağacın devrilme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:46 Kaynak: DHA
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