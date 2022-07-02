Kaza sonucu mikserden yola beton ve akaryakıt akarken, olay yerine kumlama aracı ve çekici çağrıldı.

Yoldaki inek cesedi sonrası olay yerine gelen ekipler, bir de erkek cesedi ile karşılaştı

Kaynak: AA

Zeytinburnu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zeytinburnu'nda devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.