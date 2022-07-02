Zeytinburnu'nda devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

02.07.2022 18:46
Zeytinburnu'nda devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

İstanbul Zeytinburnu'nda devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

İstanbul Zeytinburnu'nda devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Yolu Kazlıçeşme Kennedy Köprülü Kavşağı Caddesi'nde, Zeytinburnu istikametinde ilerleyen 34 EJ 3646 plakalı beton mikseri, bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada sürücü mikserde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince çıkarılan yaralı sürücü, sağlık görevlileri tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaza sonucu mikserden yola beton ve akaryakıt akarken, olay yerine kumlama aracı ve çekici çağrıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Zeytinburnu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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