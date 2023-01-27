Zeytinburnu'nda doğal gaz sızıntısından çıkan yangında 4 otomobil hasar gördü

Zeytinburnu 'nda doğal gaz borusundaki sızıntıdan kaynaklanan yangında, alevlerin sıçradığı 4 otomobil hasar gördü. Alınan bilgiye göre, Çırpıcı Mahallesi Çayır Sokak'taki doğal gaz borusunda sızıntı meydana geldi. Çıkan yangında alevler, park halindeki 4 otomobile sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 araç kullanılamaz hale gelirken, 1 araçta da ağır hasar oluştu. Bu arada, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü sırada yolda kısmi çökme meydana geldi. Polis bölgede güvenlik önlemi aldı, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Zeytinburnu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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