Zeytinburnu'nda doğal gaz sızıntısından çıkan yangında 4 otomobil hasar gördü - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda doğal gaz sızıntısından çıkan yangında 4 otomobil hasar gördü

27.01.2023 22:53
Zeytinburnu'nda doğal gaz sızıntısından çıkan yangında 4 otomobil hasar gördü

Zeytinburnu'nda doğal gaz borusundaki sızıntıdan kaynaklanan yangında, alevlerin sıçradığı 4 otomobil hasar gördü.

Zeytinburnu'nda doğal gaz borusundaki sızıntıdan kaynaklanan yangında, alevlerin sıçradığı 4 otomobil hasar gördü.
Alınan bilgiye göre, Çırpıcı Mahallesi Çayır Sokak'taki doğal gaz borusunda sızıntı meydana geldi. Çıkan yangında alevler, park halindeki 4 otomobile sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında 3 araç kullanılamaz hale gelirken, 1 araçta da ağır hasar oluştu.
Bu arada, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü sırada yolda kısmi çökme meydana geldi.
Polis bölgede güvenlik önlemi aldı, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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Zeytinburnu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda doğal gaz sızıntısından çıkan yangında 4 otomobil hasar gördü - Son Dakika

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