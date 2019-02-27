Zeytinburnu'nda Doktorun Darbedilmesi
1 saat önce
Zeytinburnu'nda İran uyruklu doktoru darbettiği iddia edilen şüpheli yakalandı.
Zeytinburnu
'nda İran
uyruklu doktoru darbettiği iddia edilen şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamaya göre, dün özel hastanede görev yapan İran uyruklu Dr. Hassan Cabbar, bir kişi tarafından darbedilerek yaralandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yapılan çalışma sonucu şüpheli M.A, gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:48 Kaynak: AA
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