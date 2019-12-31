Son Dakika › Güncel › Zeytinburnu'nda dokuma fabrikası alev alev yandı .mpg - Son Dakika
Zeytinburnu'nda dokuma fabrikası alev alev yandı .mpg
6 saat önce
ZEYTİNBURNU'NDA DOKUMA FABRİKASI ALEV ALEV YANDI (4).mpg.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:42 Kaynak: DHA
ZEYTİNBURNU'NDA DOKUMA FABRİKASI ALEV ALEV YANDI (4).mpg
Son Dakika Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar