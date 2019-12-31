ZEYTİNBURNU'NDA DOKUMA FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR(2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ZEYTİNBURNU'NDA DOKUMA FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR(2) - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'NDA DOKUMA FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR(2)

6 saat önce

Kamera: Yılmaz OKUR, İSTANBUL, DHAZeytinburnu'nda bir dokuma fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ZEYTİNBURNU'NDA DOKUMA FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR(2), System.String[]

Kamera: Yılmaz OKUR, İSTANBUL, DHA

Zeytinburnu'nda bir dokuma fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrika alev alev yanarken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Zeytinburnu'nda yaklaşık 2 bin 500 metre karelik alan üzerine  kurulu bulunan  iki katlı dokuma fabrikası alev alev yandı. Yangın, Maltepe Mahallesi Fazılpaşa Caddesi üzerinde bulunan  iki katlı fabrikanın ikinci katındaki dokuma kısmında 04: 00 sıralarında çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.  Olay yerine Zeytinburnu, Bayrampaşa, Davutşapa, Şişli, Bakırköy itfaiyeleri başta olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Alevli şekilde yanan fabrikaya dört bir yandan müdahale eden itfaiye ekipleri  zaman zaman esen rüzgarın da etkisiyle alevlere müdahale etmekte zorlandı. Yangın nedeniyle fabrikada zaman zaman çökme olurken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. polis ekipleri yangın nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Alev alev yanan fabrika

-İtfaiyenin çalışması

Genel ve detaylar


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı
Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar Dördüncü kez yapılan çift kol nakli operasyonu başarılı oldu Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi

Son Dakika Haberleri
11:42 Tunceli'de 70 köy yolu kardan kapalı - Son Dakika
11:42 Kahramanmaraş yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi; tadı, kokusu yok ama kansere neden oluyor -özel-1 - Son Dakika
11:42 Kahramanmaraş yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi; tadı, kokusu yok ama kansere neden oluyor -özel-2 - Son Dakika
11:42 Kültür sanat etkinlikleri yeni yılda devam ediyor - Son Dakika
11:42 Suruç'un altyapı sorunu çözüme kavuşuyor - Son Dakika
09:51 Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Son Dakika
08:50 Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 11:45:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ZEYTİNBURNU'NDA DOKUMA FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR(2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]