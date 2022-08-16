Zeytinburnu'nda drift yapan ve sosyal medyadan o anları paylaşan sürücü yakalandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda drift yapan ve sosyal medyadan o anları paylaşan sürücü yakalandı

16.08.2022 21:32
Zeytinburnu'nda drift yapan ve sosyal medyadan o anları paylaşan sürücü yakalandı

Zeytinburnu'nda drift yapan ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücü polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.

Zeytinburnu'nda drift yapan ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücü polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Sürücü hakkında 9 bin 125 TL idari para cezası işlemi uygulanırken ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Zeytinburnu Yunus Emre Caddesi üzerinde 16 Ağustos günü drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan Y.E. isimli şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalandı.

Yakalanan Y.E. hakkında 9 bin 125 TL idari para cezası işlemi uygulanırken sürücü belgesi de 60 gün süreyle geri alındı. Öte yandan araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Y.E. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Zeytinburnu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda drift yapan ve sosyal medyadan o anları paylaşan sürücü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda drift yapan ve sosyal medyadan o anları paylaşan sürücü yakalandı - Son Dakika
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