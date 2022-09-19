Yangında ağır hasar gören Tarihi Merkez Efendi Fırını yeniden restore edilecek - Son Dakika
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Yangında ağır hasar gören Tarihi Merkez Efendi Fırını yeniden restore edilecek

19.09.2022 12:00
Yangında ağır hasar gören Tarihi Merkez Efendi Fırını yeniden restore edilecek

Zeytinburnu'nda dün gece çıkan yangında ağır hasar gören Tarihi Merkez Efendi Fırını, yeniden restore edilecek.

Zeytinburnu'nda dün gece çıkan yangında ağır hasar gören Tarihi Merkez Efendi Fırını, yeniden restore edilecek.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Merkezefendi Mahallesi Mevlevihane Caddesi'nde çıkan yangında hasar gören Tarihi Merkez Efendi Fırını'nda incelemelerde bulundu.

Belediye ekiplerinin çalışmalarını takip eden Arısoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç katlı yapının 19. yüzyılda Osmanlı Dönemi'nde fırın olarak inşa edildiğini belirtti.

Tarihi fırını restore ettikten sonra aslına uygun fonksiyonuna döndürdüklerini ifade eden Arısoy, "Siyez buğdayından ekmek üretiyorduk. Çok da güzel neticeler almıştık. İstanbul için bir cazibe merkezi halini almaya başlamıştı." dedi.

Dün gece henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yapının hasar gördüğünü aktaran Arısoy, "Zaten buranın restorasyonu belediyemiz tarafından yapılmıştı. Dolayısıyla onaylı bir projesi var. Rölöveleri hazır. Yangınla ilgili artığı kaldırdıktan sonra restorasyonuna başlayacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı çerçevesinde yeniden asli fonksiyonuna döndürmek için çalışmalara başladık. Zeytinburnu'muza, İstanbul'umuza geçmiş olsun. Elbette çok üzgünüz. Telafi etmek için arkadaşlarımızla birlikte bütün gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Merkezefendi, Zeytinburnu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangında ağır hasar gören Tarihi Merkez Efendi Fırını yeniden restore edilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yangında ağır hasar gören Tarihi Merkez Efendi Fırını yeniden restore edilecek - Son Dakika
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