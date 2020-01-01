ZEYTİNBURNU'NDA DURAKTA BEKLEYEN OTOBÜSE BAŞKA BİR OTOBÜS ÇARPTI: 15 HAFİF YARALI (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ZEYTİNBURNU'NDA DURAKTA BEKLEYEN OTOBÜSE BAŞKA BİR OTOBÜS ÇARPTI: 15 HAFİF YARALI (2) - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'NDA DURAKTA BEKLEYEN OTOBÜSE BAŞKA BİR OTOBÜS ÇARPTI: 15 HAFİF YARALI (2)

6 saat önce

Şahin BOZKURT/ ZEYTİNBURNU'nda durağa yanaşan otobüs durakta bekleyen başka bir otobüse çarptı.

ZEYTİNBURNU'NDA DURAKTA BEKLEYEN OTOBÜSE BAŞKA BİR OTOBÜS ÇARPTI: 15 HAFİF YARALI (2), System.String[]

Şahin BOZKURT/ ZEYTİNBURNU'nda durağa yanaşan otobüs durakta bekleyen başka bir otobüse çarptı. Kazada ilk belirlemelere 15 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre durağa yanaşan otobüs, durakta bekleyen başka bir otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 15 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar yakın hastanelere kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

Olay yerinden görüntü

Yaralıların otobüsten çıkarılması

Ambulanslara konulması

Detaylar


Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:18 Kaynak: DHA
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