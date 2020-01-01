Zeytinburnu'nda durakta bekleyen otobüse başka bir otobüs çarptı: 15 hafif yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda durakta bekleyen otobüse başka bir otobüs çarptı: 15 hafif yaralı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda durakta bekleyen otobüse başka bir otobüs çarptı: 15 hafif yaralı

6 saat önce

ZEYTİNBURNU'nda durağa yanaşan otobüs durakta bekleyen başka bir otobüse çarptı.

ZEYTİNBURNU'nda durağa yanaşan otobüs durakta bekleyen başka bir otobüse çarptı. Kazada ilk belirlemelere 15 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre durağa yanaşan otobüs, durakta bekleyen başka bir otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 15 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar yakın hastanelere kaldırıldı.

Zeytinburnu'nda durakta bekleyen otobüse başka bir otobüs çarptı: 15 hafif yaralı

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:37 Kaynak: DHA
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