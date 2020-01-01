Zeytinburnu'nda durakta bekleyen otobüse başka bir otobüs çarptı 15 hafif yaralı - Son Dakika

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Zeytinburnu'nda durakta bekleyen otobüse başka bir otobüs çarptı 15 hafif yaralı
6 saat önce
ZEYTİNBURNU'NDA DURAKTA BEKLEYEN OTOBÜSE BAŞKA BİR OTOBÜS ÇARPTI 15 HAFİF YARALI (3) (röportaj)
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:44 Kaynak: DHA
ZEYTİNBURNU'NDA DURAKTA BEKLEYEN OTOBÜSE BAŞKA BİR OTOBÜS ÇARPTI 15 HAFİF YARALI (3) (röportaj)
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