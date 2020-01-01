ZEYTİNBURNU'NDA DURAKTA BEKLEYEN OTOBÜSE BAŞKA BİR OTOBÜS ÇARPTI: 15 HAFİF YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ZEYTİNBURNU'NDA DURAKTA BEKLEYEN OTOBÜSE BAŞKA BİR OTOBÜS ÇARPTI: 15 HAFİF YARALI - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'NDA DURAKTA BEKLEYEN OTOBÜSE BAŞKA BİR OTOBÜS ÇARPTI: 15 HAFİF YARALI

6 saat önce

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/ ZEYTİNBURNU'nda durağa yanaşan otobüs durakta bekleyen başka bir otobüse çarptı.

ZEYTİNBURNU'NDA DURAKTA BEKLEYEN OTOBÜSE BAŞKA BİR OTOBÜS ÇARPTI: 15 HAFİF YARALI, System.String[]

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/ ZEYTİNBURNU'nda durağa yanaşan otobüs durakta bekleyen başka bir otobüse çarptı. Kazada otobüslerde yolculuk yapan 15 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre durağa yanaşan 34 DK 9235 plakalı özel halk otobüsü, durakta yolcu almak için duran 34 BEC 069 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle aralarında çocukların da olduğu 15 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar yakın hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle 10. Yıl Caddesi'nde uzun araç kuyruğu oluştu. Otobüslerin olay yerine gelen vinçlerle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

"DURDURMAYA ÇALIŞTI AMA DURDURAMADI"

Kazayı gören Hasan Altınbaş, "Hastaneden geliyordum karşıdan karşıya geçmek için beklerken bir anda otobüsün önündeki otobüse çarptığını gördüm. Biraz sert çarptı. Duraktan görenlerin söylediği bir servis aracı varmış otobüs de servis yüzünden durağa yaklaşamıyor. Diğeri de fark edemedi mi nasıl oldu bilmiyorum sert çarptı. Durdurmaya çalıştı ama başaramadı." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Yaralıların otobüsten çıkarılması

-Ambulanslara konulması

-Kazayı görenle röp

-Caddede oluşan trafik

-Otobüslerin vince alınması

-Genel ve detay görüntüler


Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 06:10 Kaynak: DHA
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