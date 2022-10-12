Zeytinburnu'nda duran minibüse çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda duran minibüse çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

12.10.2022 14:54
Zeytinburnu'nda duran minibüse çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda, emniyet şeridinde park halindeki minibüse çarpan motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Zeytinburnu'nda, emniyet şeridinde park halindeki minibüse çarpan motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Zeytinburnu mevkisinde otomobilinin lastiği patlayan bir sürücü, mobil lastik tamircisi Uğur Y'yi aradı.

Minibüsüyle müşterisinin yanına gelen Uğur Y, aracını otomobilin arkasında emniyet şeridine çekerek, lastik tamirine başladı. Bu sırada, Emre A. yönetimindeki 34 ABA 720 plakalı motosiklet sürücüsü Uğur Y'nin minibüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile birlikte seyahat ettiği Zafer B. yola savrulması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda duran minibüse çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda duran minibüse çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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