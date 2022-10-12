Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile birlikte seyahat ettiği Zafer B. yola savrulması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zeytinburnu'nda duran minibüse çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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