İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine harekete geçti. Ekipler daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Ö.T. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 48,3 gram marihuana, bin 265 adet Extacy, 24 bin 720 TL, hassas terazi ve telefon ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.T., 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapma suçundan adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Zeytinburnu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.