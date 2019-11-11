Zeytinburnu'nda düzensiz göçmen operasyonu

Araçta yapılan aramada 4 can yeleği ele geçirildi. Yabancı uyruklu kişiler ifadelerinde para karşılığı anlaşarak Yunanistan 'a gitmek için araca bindiklerini anlattı.

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