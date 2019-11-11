Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda düzensiz göçmen operasyonu
Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda düzensiz göçmen operasyonu

Zeytinburnu'nda düzensiz göçmen operasyonu

6 saat önce

Zeytinburnu'nda, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 10 yabancı uyruklu kişi yakalandı, Azerbaycan uyruklu bir şahıs gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda düzensiz göçmen operasyonu, System.String[]

Zeytinburnu'nda, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 10 yabancı uyruklu kişi yakalandı, Azerbaycan uyruklu bir şahıs gözaltına alındı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde içinde göçmenlerin bulunduğu bir aracı durdurdu. Araçtaki 10 yabancı uyruklu düzensiz göçmen muhafaza altına alınırken araç sürücüsü Azerbaycan uyruklu Ruslan J. (31) gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada 4 can yeleği ele geçirildi. Yabancı uyruklu kişiler ifadelerinde para karşılığı anlaşarak Yunanistan'a gitmek için araca bindiklerini anlattı.

Yabancı uyruklu kişiler hakkında idari işlem başlatılırken gözaltına alınan Azerbaycan uyruklu Ruslan J. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu, Azerbaycan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:38 Kaynak: AA
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