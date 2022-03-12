Zeytinburnu'nda elektrik direğine tırmanarak telleri koparmaya çalıştı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda elektrik direğine tırmanarak telleri koparmaya çalıştı

12.03.2022 08:57
Zeytinburnu'nda elektrik direğine tırmanarak telleri koparmaya çalıştı

İstanbul Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, elektrik direğine tırmanarak telleri koparmaya çalıştı.

İstanbul Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, elektrik direğine tırmanarak telleri koparmaya çalıştı. Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken, vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Olay, geçtiğimiz gün Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, sokak üzerinde bulunan elektrik direğine tırmandı. Telleri koparmaya çalışırken çıkan kıvılcımlar mahalleli tarafından fark edildi. Paniğe kapılan mahalle sakinleri o anları cep telefonu kameralarıyla kaydederken durumu polis ekiplerine bildirdi. Şüpheli telleri kopartamadan elektrik direğinden polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL

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Zeytinburnu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda elektrik direğine tırmanarak telleri koparmaya çalıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda elektrik direğine tırmanarak telleri koparmaya çalıştı - Son Dakika
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