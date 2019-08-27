Zeytinburnu'nda erkek cesedi bulundu

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaklaşık bir hafta önce öldüğü tespit edilen Ferit A'nın cenazesi, bölgedeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, cesedin üzerinden 23 yaşındaki Ferit A. adına düzenlenmiş kimlik bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi'ndeki araziden gelen koku üzerine vatandaşlar buradaki çukurda ceset bulunduğunu tespit etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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