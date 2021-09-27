Üye Girişi
Son dakika! Zeytinburnu'nda eşini silah ile yaralayan sanık hakkında mütalaa açıklandı - Son Dakika

Son dakika! Zeytinburnu'nda eşini silah ile yaralayan sanık hakkında mütalaa açıklandı

27.09.2021 15:19
Son dakika! Zeytinburnu'nda eşini silah ile yaralayan sanık hakkında mütalaa açıklandı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Zeytinburnu'nda eşi tarafından silahla vurularak yaralanan ve kanıyla kendisini vuranın eşi Ragıp Canan olduğunu yazan Nurtaç Canan'ın davasının görülmesine devam edildi.

Zeytinburnu'nda eşi tarafından silahla vurularak yaralanan ve kanıyla kendisini vuranın eşi Ragıp Canan olduğunu yazan Nurtaç Canan'ın davasının görülmesine devam edildi. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasın açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ragıp Canan'ın 39 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Zeytinburnu'nda 4 Haziran günü gece saatlerinde Nurtaç Canan eşi Ragıp Canan tarafından ayrılmak istediği gerekçesiyle bacaklarından vurularak ağır yaralanmıştı. Öleceğini düşünen yaralı kadın kendi kanıyla yere "Annem babam hakkını helal et, üzülmeyin beni Ragıp vurdu, kurtuldum" yazmıştı. Eşini silah ile yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Ragıp Canan oğlunu arayarak 'anneni dövdüm git bir bak' demişti. Olayın yaşandığı eve gelen çocuk, annesini kanlar içinde görerek sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istemişti. Yaralı kadın hastaneye sevk edilirken, Ragıp Canan yakalanarak gözaltına alınmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Ragıp Canan'ın 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs', 'cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahla tehdit' suçlarından 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık Ragıp Canan SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, Nurtaç Canan ise duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı katılan ile sanığın evli olduklarını belirterek "Aralarında iş ve özel hayat nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu, suç tarihinde mağdurun sanıktan ayrılmak istediğini söylediği, valizlerini hazırlayıp gitmek istediği sırada sanığın mağdura engel olduğu" ifadelerini kullandı.

"SANIK 'ÖLECEKSİN' DİYEREK MAĞDURA 5 KEZ ATEŞ ETTİ"

Sanığın silah çekerek mağduru alıkoyduktan sonra 'öleceksin' diyerek mağdura 5 kez ateş ettiğine de yer verilen mütalaada "Mağdurun yere düştüğü ve yoğun kan kaybının başladığı, sanığın bir süre mağdurun yanında bekledikten sonra ayrıldığı" anlatıldı.

"KIZINI ÖLDÜRDÜM EVDE GİT CESEDİNİ AL"

Sanığın mağdurun babasını arayarak 'kızını öldürdüm evde git cesedini al' dediğini de mütalaasında belirten savcı "Sanık ardından oğlu Furkan'ı arayarak 'annenin ağzını burnunu kırdım öldü mü kaldı mı bilmiyorum, gidin cesedini alın' dediğini mütalaada aktardı. Nurtaç Canan'ın kendi kanıyla eşinin kendisini vurduğunu yere yazdığı da mütalaada belirtildi.

39 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi

Savcı sanık Ragıp Canan'ın 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahla tehdit' suçlarından 19 yıldan 39 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

"BEN AİLE BABASIYIM KAZAYDI GELDİ BAŞIMA"

Savunması sorulan sanık Ragıp Canan, mahkeme heyetine saygılarını sunduğunu söyleyerek "Aramızdaki tartışma işle ilgilidir. Boşanma gibi bir olay nedeniyle çıkmamıştır. Eşimi öldürmek istesem öldürebilirdim. Eşimi bırak öldürmeyi yaralamayı bile istemezdim. Ben aile babasıyım kazaydı geldi başıma. Mağdurum ben. Bana vereceğiniz ceza eşimi de yaralayacaktır" dedi.

Sanık savunmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Mahkeme Ragıp Canan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, taraf avukatlarının mütalaaya karşı beyanda bulunması için duruşmayı erteledi.

"MERHAMET ZALİME EDİLMEMESİ LAZIM"

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde konuşan Nurtaç Canan, "Benim elimi tutarak, çevire çevire ateş eden bir insandan bahsediyoruz. Doktorda randevum var, içeride kalan mermiyi çıkartacaklar. Eğer ölseydim, adam öldürmeye girecekti, avukatı kesinlikle adam yaralamadır diyor. Bu beni üzdü. Mütalaa tam istediğimiz gibi oldu, tutukluluğun devamı bize sevindirdi" dedi.

(Melike İnal/İHA)

Son dakika! Zeytinburnu'nda eşini silah ile yaralayan sanık hakkında mütalaa açıklandı
Son dakika! Zeytinburnu'nda eşini silah ile yaralayan sanık hakkında mütalaa açıklandı
Son dakika! Zeytinburnu'nda eşini silah ile yaralayan sanık hakkında mütalaa açıklandı

Zeytinburnu, Cumhuriyet, Silah, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Zeytinburnu'nda eşini silah ile yaralayan sanık hakkında mütalaa açıklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması 15:33 Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, canına kıydı 15:27 İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, canına kıydı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu 15:19 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu
Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti 14:59 Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi 14:39 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak 14:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak
El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı 14:07 El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı 11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı 12:35 11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı

Son Dakika Haberleri
15:20 Fenerbahçe'yi yakan hakem Massimilano Irrati, Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı maça atandı
15:18 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu
14:58 Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti
14:38 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi
14:27 Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor
14:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak
14:13 Günlerdir aranan Sally'nin sevgilisi, evinden çıkan testereyi hakkında konuştu: Etleri kesecektim
14:12 Futbol hayatında da hırçın olan Sezer Öztürk, daha önce hangi olaylara karıştı? İşte vukuatları
14:01 Gol yemediği her maç için fidan bağışlama sözü veren Muslera, kariyerinin en kötü zamanını geçiriyor
13:59 Almanya seçimlerinde 18 Türk milletvekili Federal Meclis'e girmeye hak kazandı
Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşk pozunu takipçileri ile paylaştı Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşk pozunu takipçileri ile paylaştı         
15:34
Josef de Souza, Ajax maçı öncesi taraftarlarına seslendi: Haydi dua edelim Josef de Souza, Ajax maçı öncesi taraftarlarına seslendi: Haydi dua edelim         
15:32
Fenerbahçe'yi yakan hakem Massimilano Irrati, Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı maça atandı Fenerbahçe'yi yakan hakem Massimilano Irrati, Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı maça atandı         
15:20
Fatih Erbakan'dan iddialı açıklama: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız Fatih Erbakan'dan iddialı açıklama: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız         
15:09
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı         
14:44
Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor         
14:28
Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL kazanacak Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL kazanacak         
14:09
Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı         
12:54
Çin'de Çin'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap, kilosu 15 liradan tezgahlarda yerini aldı         
12:31
TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar         
11:45
Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı         
11:15
Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı         
10:41
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı         
09:23
Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var         
21:17
NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı         
20:38
Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü         
20:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 15:38:42. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Zeytinburnu'nda eşini silah ile yaralayan sanık hakkında mütalaa açıklandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement