Son dakika! Zeytinburnu'nda eşini silah ile yaralayan sanık hakkında mütalaa açıklandı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda eşi tarafından silahla vurularak yaralanan ve kanıyla kendisini vuranın eşi Ragıp Canan olduğunu yazan Nurtaç Canan'ın davasının görülmesine devam edildi. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasın açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ragıp Canan'ın 39 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Zeytinburnu'nda 4 Haziran günü gece saatlerinde Nurtaç Canan eşi Ragıp Canan tarafından ayrılmak istediği gerekçesiyle bacaklarından vurularak ağır yaralanmıştı. Öleceğini düşünen yaralı kadın kendi kanıyla yere "Annem babam hakkını helal et, üzülmeyin beni Ragıp vurdu, kurtuldum" yazmıştı. Eşini silah ile yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Ragıp Canan oğlunu arayarak 'anneni dövdüm git bir bak' demişti. Olayın yaşandığı eve gelen çocuk, annesini kanlar içinde görerek sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istemişti. Yaralı kadın hastaneye sevk edilirken, Ragıp Canan yakalanarak gözaltına alınmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Ragıp Canan'ın 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs', 'cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahla tehdit' suçlarından 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık Ragıp Canan SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, Nurtaç Canan ise duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı katılan ile sanığın evli olduklarını belirterek "Aralarında iş ve özel hayat nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu, suç tarihinde mağdurun sanıktan ayrılmak istediğini söylediği, valizlerini hazırlayıp gitmek istediği sırada sanığın mağdura engel olduğu" ifadelerini kullandı.

"SANIK 'ÖLECEKSİN' DİYEREK MAĞDURA 5 KEZ ATEŞ ETTİ"

Sanığın silah çekerek mağduru alıkoyduktan sonra 'öleceksin' diyerek mağdura 5 kez ateş ettiğine de yer verilen mütalaada "Mağdurun yere düştüğü ve yoğun kan kaybının başladığı, sanığın bir süre mağdurun yanında bekledikten sonra ayrıldığı" anlatıldı.

"KIZINI ÖLDÜRDÜM EVDE GİT CESEDİNİ AL"

Sanığın mağdurun babasını arayarak 'kızını öldürdüm evde git cesedini al' dediğini de mütalaasında belirten savcı "Sanık ardından oğlu Furkan'ı arayarak 'annenin ağzını burnunu kırdım öldü mü kaldı mı bilmiyorum, gidin cesedini alın' dediğini mütalaada aktardı. Nurtaç Canan'ın kendi kanıyla eşinin kendisini vurduğunu yere yazdığı da mütalaada belirtildi.

39 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi

Savcı sanık Ragıp Canan'ın 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahla tehdit' suçlarından 19 yıldan 39 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

"BEN AİLE BABASIYIM KAZAYDI GELDİ BAŞIMA"

Savunması sorulan sanık Ragıp Canan, mahkeme heyetine saygılarını sunduğunu söyleyerek "Aramızdaki tartışma işle ilgilidir. Boşanma gibi bir olay nedeniyle çıkmamıştır. Eşimi öldürmek istesem öldürebilirdim. Eşimi bırak öldürmeyi yaralamayı bile istemezdim. Ben aile babasıyım kazaydı geldi başıma. Mağdurum ben. Bana vereceğiniz ceza eşimi de yaralayacaktır" dedi.

Sanık savunmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Mahkeme Ragıp Canan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, taraf avukatlarının mütalaaya karşı beyanda bulunması için duruşmayı erteledi.

"MERHAMET ZALİME EDİLMEMESİ LAZIM"

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde konuşan Nurtaç Canan, "Benim elimi tutarak, çevire çevire ateş eden bir insandan bahsediyoruz. Doktorda randevum var, içeride kalan mermiyi çıkartacaklar. Eğer ölseydim, adam öldürmeye girecekti, avukatı kesinlikle adam yaralamadır diyor. Bu beni üzdü. Mütalaa tam istediğimiz gibi oldu, tutukluluğun devamı bize sevindirdi" dedi.

(Melike İnal/İHA)