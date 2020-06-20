Zeytinburnu'nda eşini silahla vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Halil YILMAZ/ ZEYTİNBURNU'nda ayrılmak istediği eşini silahla vurarak yaralayan R.C. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Zeytinburnu'nda 4 Haziran'da meydana gelen olayda N C. (49) ile boşanmak istediği eşi R.C. (46) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.C. silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Şüpheli dün akşam polis ekipleri tarafından yakalandı ve bugün Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

KOMŞULAR YARDIM ÇAĞIRSIN DİYE KAPIYI AÇIK BIRAKMIŞ

N.C. ile 23 yıldır evli olduğunu ve bir çocukları olduğunu dile getiren şüpheli, "4 Haziran günü eşim ile Mersin 'e gitme konusunda tartıştık. Kendisine sürekli işimizin olduğunu, gitmemesi gerektiğini söyledim. Eşim beni dinlemeyerek her defasında gideceğini söyledi. Bunun üzerine tartışma büyüdü. Bir anda kontrolümü kaybedip kapı giriş dolabında bulunan ruhsatsız silahı gidip aldım. Bu silahı kimden aldığımı şu an hatırlamıyorum. Silahı aldıktan sonra eşime 'Gitmeyeceksin, burada kalacaksın' dedim ve kontrolü kaybedip bacaklarına ateş ettim. Eşimin bacaklarından başka herhangi bir vücut bölgesine ateş etmeye çalışmadım. Olayın şoku ile kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Eşimi kanlar içinde görünce çok korktum ve olay yerinden kaçtım. Hatta kaçarken kapıyı açık bıraktım. Kapıyı açık bırakmamın sebebi komşularımın eşimi fark edip ambulans ve doktor çağırmasını sağlamaktı." ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI

Savcılık, şüpheli R.C.'yi ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk etti. Mahkeme de şüpheli R.C.'yi suçun niteliği, mevcut delil durumu, müştekiye ait adli tıp kurumu raporu ve rapor içeriğinde müştekide 5 kurşun yarası bulunması gibi delilleri değerlendirerek şüpheliyi "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutukladı.